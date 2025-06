Chivu Inter, lungo incontro con la dirigenza: si lavora per l’estate e il mercato, ecco cosa si sono detti

Chivu Inter, lungo incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra: 8 ore di discorsi sul mondiale per club e il mercato

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo giorni di attesa, l’ex difensore rumeno ha firmato un contratto biennale da 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus. L’annuncio ufficiale è atteso per lunedì, giorno in cui Chivu dirigerà anche il suo primo allenamento alla Pinetina. Già da ieri, però, il tecnico si è immerso pienamente nel nuovo ruolo: come riportato da Tuttosport ha trascorso circa otto ore nella sede nerazzurra per confrontarsi con i dirigenti Ausilio e Baccin e Marotta. In questi incontri si è discusso non solo del contratto ma anche della tournée estiva negli Stati Uniti in vista del Mondiale per club, nonché della pianificazione della preparazione precampionato, che sarà più breve rispetto al solito. Chivu ha già iniziato a contattare alcuni giocatori per iniziare a costruire un primo rapporto diretto.

Parallelamente, si è aperto anche il capitolo mercato. L’Inter ha l’obiettivo di rinforzare la rosa con innesti mirati, in particolare nel reparto offensivo. Dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, la società è al lavoro per aggiungere almeno due nuovi attaccanti, cercando però di operare con oculatezza data la necessità di bilanciare investimenti e sostenibilità. Durante la tournée americana verranno valutati anche i rientri dai prestiti, con attenzione particolare ai giovani promettenti come Valentin Carboni e Pio Esposito. La sensazione è che Chivu, forte della conoscenza del settore giovanile nerazzurro, voglia integrare gradualmente alcuni talenti della Primavera nel gruppo della prima squadra, mantenendo però l’equilibrio necessario per restare competitivi ai massimi livelli fin dall’inizio della stagione.