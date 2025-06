Chivu Inter (Sky): incontro positivo con i nerazzurri! Domani altro e ultimo appuntamento, poi la firma sul contratto del tecnico

L’Inter ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore per la prossima stagione, dopo aver ricevuto un rifiuto da Cesc Fabregas e dal Como. L’incontro tra il club e Chivu si è concluso positivamente a Milano, con la firma attesa nelle prossime ore. Dopo aver guidato il Parma alla salvezza in Serie A, il tecnico rumeno è stato individuato come il successore di Simone Inzaghi.

Le parti si riaggiorneranno domani, 6 giugno, per un ulteriore incontro prima della formalizzazione del contratto e quindi la firma del prossimo tecnico dei nerazzurri.