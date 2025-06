Chivu Inter, incontro in corso tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra: le ultimissime – VIDEO

Chivu Inter, in questi minuti incontro in corso tra il tecnico del Parma e la dirigenza nerazzurra: le ultimissime di mercato

Ore decisive in casa Inter per la scelta del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e attuale tecnico, è stato avvistato in sede per un incontro con la dirigenza, accompagnato da Dario Baccin. Lo riporta Sky Sport.

L’Inter ha valutato diverse opzioni per la panchina, con nomi come Cesc Fabregas e Patrick Vieira in lizza, ma la candidatura di Chivu ha guadagnato terreno nelle ultime ore. Il tecnico rumeno, già protagonista con la Primavera nerazzurra, potrebbe firmare un contratto biennale e guidare la squadra nel prossimo Mondiale per Club.