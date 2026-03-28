Chivu Inter, Zanetti lo blinda: «Lui è qui alla prima stagione, siamo in lotta ancora su due fronti e siamo fiduciosi»

Chivu Inter, Zanetti: «Il programma è di andare avanti con lui a lungo? Si. Siamo ancora in lotta su due frinti». Le sue parole

Dall’evento “Operazione Nostalgia” andato in scena a Roma, Javier Zanetti ha delineato le ambizioni dell’Inter per il finale di stagione. Con la squadra di Chivu saldamente in testa a quota 69 punti, il vicepresidente nerazzurro ha confermato la piena fiducia della proprietà Oaktree nel tecnico romeno, blindandone di fatto la posizione in panchina. Le sue parole:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «C’è una lotta con altre squadre che vogliono vincere come noi il campionato, ma noi ci crediamo. Abbiamo iniziato un gran lavoro con Chivu in questa stagione, ora mancano otto finali e speriamo che alla fine questa cosa arrivi.

Il programma è di andare avanti con Chivu a lungo? Si. Lui è qui alla prima stagione, siamo in lotta ancora su due fronti e siamo fiduciosi, i ragazzi faranno un gran lavoro da qui alla fine. Aleksandar Stankovic all’Inter? Sta facendo un gran lavoro, gli faccio i complimenti, ma parlare di mercato ora è difficile. Siamo concentrati su Serie A e Coppa Italia, poi penseremo al mercato».