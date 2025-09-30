Chivu post Inter Slavia Praga: «Gara affrontata bene. Thuram? Ecco come sta» - Calcio News 24

Chivu dopo Inter-Slavia Praga: «Vittoria importante, ma servono equilibrio e continuità»

Dopo il netto successo per 3-0 dell’Inter contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione dei suoi uomini. L’ex difensore, ora alla guida tecnica della prima squadra, ha sottolineato l’atteggiamento maturo della squadra e l’importanza di mantenere equilibrio nei giudizi.

«L’abbiamo affrontata come una partita importante, seria» – ha spiegato Chivu – «Il loro atteggiamento è stato tale».

Una prestazione solida e convincente, arrivata con una formazione molto rinnovata rispetto all’ultima di campionato. Il tecnico ha infatti operato ben sette cambi rispetto alla gara vinta contro il Cagliari, scelta motivata dalla necessità di gestire le energie e coinvolgere tutta la rosa.

«Erano solo 72 ore tra una partita e l’altra» – ha chiarito Chivu – «e volevo dare la possibilità pure a qualche ragazzo che è dentro al progetto ma è mancato nei minutaggi. Volevo far riposare qualcun altro, ma sempre con l’attenzione di non perdere equilibrio e qualità».

In particolare, il tecnico si è detto soddisfatto per la prova di Bisseck e Zielinski, entrambi protagonisti di un match positivo.

«Sono felice di aver dato qualche minuto in più a loro. Devo anche pensare che sabato ci sarà un’altra partita importante e poi molti andranno in nazionale».

Chivu, da sempre attento alla mentalità del gruppo, ha poi parlato dell’aspetto psicologico:

«È un filo sottile: quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo ottimismo. Bisogna mantenere l’equilibrio. Questi ragazzi hanno sempre cercato di essere propositivi, di divertirsi. Mi sembra che lo stanno facendo, stanno crescendo sotto questo punto di vista».

Sull’infortunio di Thuram, uscito al 65’ dopo un fastidio alla coscia sinistra, Chivu ha spiegato:

«Non lo so, lui dice che è un crampo. Domani farà gli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave».

Infine, uno sguardo al futuro e alla crescita della squadra:

«Non sono deluso di ciò che stanno facendo. La perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione. Questo mi rende felice e orgoglioso».