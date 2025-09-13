Juve Inter, Chivu nel post gara: «Grande prestazione, ma ci è mancata quella cosa per vincere!» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Chivu dopo quella che è stata la partita di Serie A Juve Inter

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Chivu ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Juve Inter di Serie A.

SERVIVA PIU’ CATTIVERIA? – «Secondo me abbiamo fatto una gran prestazione, sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo andati sotto 2 volte e l’abbiamo ribaltata. Purtroppo alcuni momenti vanno capiti, soprattutto negli ultimi 10 minuti, lì siamo mancati un po’. Però bisogna guardare la prestazione, il fatto che siamo venuti qua a giocare con personalità, a fare la partita e cercare di vincerla. C’è mancata un po’ di lucidità nel capire che negli ultimi 10 minuti si doveva fare diversamente».

LA PALLA PERSA DA DIMARCO? – «Io non guardo mai a livello individuale quello che è accaduto, perché non è mai giusto parlare dei singoli. Dico solo che dovevamo gestire meglio alcuni momenti. Magari la palla, prima che arrivasse a Dimarco, si poteva gestire diversamente visto che loro da inizio partita, quando dovevano scegliere ed erano in difficoltà, nessuno si è mai vergognato di calciare la palla in tribuna».

CALHANOGLU RITROVATO LA NOTIZIA PIU’ BELLA DELLA SERATA? – «Io mi prendo la prestazione di tutta la squadra, la personalità che hanno avuto e hanno dimostrato fin dall’inizio, anche andando sotto. Calha ha fatto quello che noi tutti ci appettavamo facesse, questa è la sua qualità e quello che lui ci può dare».

COME SI ALLENA QUESTO ASPETTO DELLA MAGGIOR LUCIDITA’ NEI MINUTI FINALI? – «Capire i momenti e capire quando si possono fare determinate cose e quando no, capire la gestione di una partita dove hai speso tanto per ribaltarla e le cose negli ultimi 10 minuti si devono fare diverse. E’ una questione mentale, di abitudine e di esperienza. Si va avanti e si guarda sempre quello che di buono è stato fatto anche se torniamo a casa col rammarico di non aver vinto la partita».

A CHE PUNTO SIAMO DEL PERCORSO? – «Guardate la prestazione, quello che di buono è stato fatto oggi ma anche nel secondo tempo con l’Udinese. Si va avanti, si lavora. Bisogna anche cancellare qualche cosa caduta nel passato per poter avere la lucidità e la serenità di portare a casa i risultati perché per quanto riguarda il lavoro, questa squadra sta lavorando sodo e bene».