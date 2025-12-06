Inter News
Chivu nel prepartita di Inter Como: «Loro una squadra scomoda, ma abbiamo fiducia. Alternativa a destra? Siamo costretti. Luis Henrique viene criticato, ma…»
Chivu nel prepartita di Inter Como ha parlato della sfida della 14a giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri ospitare a San Siro la squadra di Fabregas. L’analisi
In vista della sfida contro il Como, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn durante il prepartita, affrontando temi legati all’avversario, alle scelte tattiche e alla preparazione della squadra.
SE HO STUDIATO E VISTO DAL VIVO IL COMO COME FABREGAS HA FATTO CON L’INTER – «Quello in tribuna più importante era Cuper, non io (rido). Io ero solo lì a vedere un po’ di calcio. Il Como è fastidioso, una squadra in salute che sa fare tante cose. Sa attrarre e ha velocità. Squadra scomoda, bisogna essere attenti e equilibrati, accettare anche il loro palleggio, cercare di rubare qualche palla in più quando loro magari peccano di presunzione».
LE ALTERNATIVE PROVATE SULLA DESTRA – «Siamo costretti a farlo visto che Denzel in questo momento non è con noi. Abbiamo cercato di provare determinate cose con Diouf, con Carlos Augusto, e quello più adatto è Luis Henrique perché è quello il suo ruolo. Bisogna dargli fiducia e continuità. Spesso viene criticato ma a me non sembra abbia fatto peggio di altri. E’ un ragazzo un po’ più timido, che ha bisogno della mia fiducia e di quella della squadra. Stiamo cercando di aiutarlo, sperando che ci ripaghi con le prestazioni».
IL RITIRO? – «Per me la concentrazione ci sono modi e modi di trovarla. Non c’è bisogno di trovare quella per il ritiro. E’ una scelta mia perché giocando ogni 3 giorni si arriva sempre tardi a casa, oggi si giocava alle 18 e volevo dare la possibilità ai giocatori di dormire un po’ di più».
