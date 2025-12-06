Ultime Notizie
Diretta gol Serie A LIVE: questa sera Verona Atalanta. Alle 18 c’è Inter Como, a breve il calcio d’inizio!
Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della 14a giornata! In campo Inter Como alle 18 e Verona Atalanta alle 20.45
Scende in campo la Serie A con i match della 14a giornata. Dopo Sassuolo-Fiorentina delle 15, in campo alle 18 Inter-Como e alle 20.45 Verona-Atalanta.
Due partite dalla storia che si preannuncia interessante con il match di San Siro vero e proprio scontro diretto per la zona Champions, con il Como che cerca l’aggancio al 4° posto, mentre l’Inter sogna una notte in vetta in attesa di Milan e Napoli in campo nei prossimi giorni.
Alle 20.45, invece, si gioca a Verona, con l’Hellas alla ricerca di punti salvezza e della prima vittoria stagionale, contro un’Atalanta che sotto la guida di Palladino prova a scalare la classifica per tornare, dopo un avvio complicato, nella zona europea.
INTER COMO
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.
A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.
Allenatore: Cesc Fabregas
Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte dei due tecnici in vista della sfida delle 18 valida per la 14a giornata di Serie A
