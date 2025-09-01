Chukwueze lascia il Milan, ufficiale: è un nuovo giocatore del Fulham. L’esterno nigeriano saluta il club rossonero per volare in Premier

Il calciomercato del Milan si conclude con un’altra importante operazione in uscita: Samuel Chukwueze è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Fulham. Il trasferimento, ufficializzato sia dal club rossonero che da quello inglese, segna la fine, almeno per ora, dell’avventura italiana dell’ala nigeriana.

Arrivato solo due stagioni fa come uno dei colpi più costosi e attesi dell’estate rossonera, Chukwueze non è mai riuscito a imporsi completamente, faticando a trovare continuità e a mostrare il talento che lo aveva contraddistinto al Villareal. La sua permanenza a Milano è stata caratterizzata da prestazioni altalenanti e da un impatto inferiore alle aspettative, tanto da spingere la dirigenza milanista, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, a trovare una soluzione che potesse garantire al giocatore maggiore spazio e al club la possibilità di alleggerire il monte ingaggi.

Il comunicato del Milan, sobrio e formale, ha confermato la cessione a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva. Il club rossonero ha augurato a Samuel “le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva“, segno di un rapporto che, nonostante le difficoltà, rimane cordiale. Questo addio rientra nella strategia del nuovo corso del Milan, che sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri e con le decisioni di mercato di Tare, sta cercando di rimodellare la rosa per renderla più funzionale e competitiva.

Il Fulham, dal canto suo, accoglie con entusiasmo il nazionale nigeriano. Il comunicato ufficiale del club londinese sottolinea l’ingaggio di Chukwueze e precisa che il giocatore indosserà la maglia numero 19. Con la sua velocità e la sua tecnica, Chukwueze spera di ritrovare la forma e la fiducia che gli sono mancate in Serie A, in un campionato, la Premier League, che potrebbe adattarsi meglio alle sue caratteristiche di gioco. La presenza in squadra dei connazionali Alex Iwobi e Calvin Bassey potrebbe facilitare il suo ambientamento.

Per il Milan, la cessione di Chukwueze rappresenta una scommessa: se il giocatore dovesse rilanciarsi in Inghilterra e il Fulham esercitasse il diritto di riscatto, l’operazione si trasformerebbe in un successo finanziario, permettendo al club di recuperare parte dell’investimento iniziale. In caso contrario, il nigeriano farebbe ritorno a Milano, aprendo nuovi scenari per il futuro. La vicenda Chukwueze si chiude momentaneamente con un punto interrogativo, ma offre al giocatore una nuova opportunità per dimostrare il suo valore lontano da San Siro e sotto i riflettori di un campionato tra i più seguiti al mondo.