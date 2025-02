Cittadella, ufficiale la cessione di Cassano in Mls: il comunicato

Il comunicato ufficiale del Cittadella sulla cessione di Claudio Cassano ai ai Chicago Fire, squadra militante in Mls. I dettagli

Il Cittadella, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione di Claudio Cassano.

COMUNICATO – «L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di Claudio Cassano ai Chicago Fire FC, formazione che milita nel campionato statunitense. A Claudio un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un grande in bocca al lupo per il prosieguo di carriera».