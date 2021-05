Clamoroso dalla Spagna: Hazard vuole lasciare il Real Madrid

Hazard ha espresso la propria volontà di lasciare il Real Madrid: scarso ambientamento ed eventuale arrivo di Mbappé lo spaventano

Eden Hazard ha espresso la propria volontà di lasciare il Real Madrid in estate. Oltre a non aver inciso secondo le aspettative – per via di molti infortuni – il belga è spaventato dal possibile arrivo di Kylian Mbappé nella capitale spagnola.

L’indiscrezione è stata lanciata dall’emittente televisiva El Chiringuito. Non si conosce ancora, però, quali siano le squadre interessate ad Hazard.