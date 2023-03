Clamoroso Inter, a fine stagione tentativo per riprendere Conte

L’Inter vorrebbe provare a riportare sulla panchina nerazzurra Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham

Secondo quanto riportato dal Times, l’Inter avrebbe già contattato Antonio Conte per sondare la pista di un eventuale ritorno a fine stagione. I nerazzurri sono infatti scontenti dei risultati arrivati nel biennio con Simone Inzaghi.

Conte è in scadenza con il Tottenham, ma sembra di non avere intenzione di restare in Inghilterra. L’obiettivo ed il sogno dell’ex centrocampista sarebbe infatti quello di tornare ad allenare in Serie A.