Radamel Falcao piace al Milan ed il centravanti colombiano ha dichiarato di essere affascinato dal blasone del club rossonero

Il nome di Radamel Falcao è stato avvicinato al Milan da una decina di giorni almeno. Qualcuno parlava di semplice suggestione estiva di calciomercato, qualcun altro di centravanti perfetto per rinforzare il roster allenato da Gennaro Gattuso. Ebbene, stando a quanto fatto trapelare da Premium Sport, al momento avrebbe ragione il secondo partito. Radamel Falcao al Milan, Andrè Silva al Monaco, con la formula del prestito: sarebbe questo l’affare ad un passo dalla definizione.

L’operazione, dietro cui ci sono le potenti mani dell’agente portoghese Jorge Mendes, permetterebbe a Gattuso di avere finalmente un centravanti di esperienza internazionale in rosa ed allo stesso Silva di crescere e dimostrare il suo valore senza le pressioni ambientali milanesi. Milan e Monaco sarebbero, dunque, vicinissimi alla chiusura del doppio trasferimento, ma tutto sembra essere subordinato alla Uefa. L’organo calcistico supremo il 19 giugno si pronuncerà in merito alla sanzione da infliggere al Milan per la questione financial fair play, e, ricordiamo, tra le possibili punizioni c’è anche l’esclusione dalla prossima edizione dell’Europa League. 24 reti nell’ultima Ligue 1 per Falcao: Ringhio Gattuso spera di sentire presto dal vivo il ruggito del Tigre.