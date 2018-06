Milan e Monaco a lavoro per lo scambio Falcao-Andrè Silva. Jorge Mendes può essere il giusto alleato per i rossoneri

Il Milan sogna di mettere a segno lo scambio Radamel Falcao–Andrè Silva. Il club rossonero cerca un grande centravanti per rilanciarsi e mentre Yonghong Li prova a limitare i danni con la Uefa, Massimiliano Mirabelli è a lavoro per il grande colpo in attacco. Il colombiano è stato a Bergamo con la sua Nazionale per l’amichevole contro la Colombia, spiato da Massimiliano Mirabelli, e non ha chiuso le porte a un passaggio al Milan: «Sono lusingato dall’interesse perché il Milan è un grande club» ha detto.

Il Milan lavora con il Monaco, grazie a Jorge Mendes, allo scambio Radamel Falcao-Andrè Silva. Secondo Tuttosport, lo scambio di mercato non è impossibile. Il procuratore portoghese lavora allo scambio con conguaglio a favore del club rossonero che lo scorso anno ha investito 40 milioni di euro per strappare il centravanti portoghese classe 1995 al Porto. Il Milan sogna il grande colpo di mercato in attacco e lavora per portare in Italia Radamel Falcao. Il centravanti sognato da Gattuso non deve essere di primo pelo e deve avere esperienza: Radamel ha 32 anni, è un grande calciatore e ha esperienza in campo internazionale, l’identikit perfetto per rinforzare il Milan.