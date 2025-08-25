Classifica Serie A 2025/26, ecco il tabellino post prima giornata: così dopo Inter Torino 5-0

Vediamo la classifica Serie A 2025/26, ecco il tabellino dopo la prima giornata, così si configura la graduatoria completa ai margini di Inter Torino di questa sera

La Serie A 2025/26 è iniziata con un ritmo già frenetico, e la classifica, dopo la prima giornata, promette di riservare numerose sorprese e battaglie avvincenti. L’Inter, protagonista della giornata con la vittoria per 5-0 contro il Torino, ha subito messo in chiaro le proprie ambizioni per il campionato. Con i tre punti guadagnati, i nerazzurri si piazzano momentaneamente in cima alla classifica, pronti a dare il via a una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

La prima giornata, pur essendo solo un piccolo assaggio della stagione, ha già mostrato le potenzialità delle varie formazioni, con alcune squadre che, pur senza raccogliere punti, hanno dimostrato una buona preparazione. Il campionato di Serie A, come ogni anno, si configura come una corsa serrata: i top club sono pronti a contendersi il titolo, ma il divario tra le big e le squadre di metà e bassa classifica si sta riducendo sempre di più, rendendo la lotta per il vertice e per la salvezza estremamente equilibrata.

Ogni settimana, la classifica sarà influenzata da vittorie, pareggi e sconfitte, che avranno il potere di ridefinire obiettivi e aspettative. La corsa verso lo scudetto, così come la lotta per evitare la retrocessione, terranno tutti con il fiato sospeso. I meneghini, almeno per ora, dimostra di essere una delle formazioni da tenere d’occhio, ma la stagione è ancora lunga e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Ecco la graduatoria:

Classifica Serie A 2025/26:

Inter 3

Napoli 3,

Cremonese 3,

Roma 3,

Como 3,

Juventus 3,

Genoa 1,

Lecce 1,

Fiorentina 1,

Cagliari 1,

Pisa 1,

Atalanta 1,

Udinese 1,

Verona 1,

Bologna 0,

Inter 0,

Lazio 0,

Milan 0,

Parma 0,

Sassuolo 0,

Torino 0.

