Clima rovente in casa Roma: Mourinho diserta la conferenza stampa

Mourinho ha deciso di disertare le conferenza stampa post derby perso contro la Lazio: ecco le motivazioni

José Mourinho non deve aver preso bene la sconfitta subita dalla sua Roma nel derby di oggi contro la Lazio. Il portoghese ha infatti scelto di disertare la conferenza stampa post partita per delle motivazioni quantomeno discutibili.

L’ex Inter si è infuriato per le modalità con le quali la stessa si sarebbe dovuta svolgere: ovvero senza domande dei giornalisti all’interno della sala stampa ma solo con quelli collegati in remoto. Inoltre il tecnico si è lamentato delle tempistiche con il quale è stato comunicato lo svolgimento, ovvero solo tre ore prima della gara. Clima bollente in casa giallorossa.