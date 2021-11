Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha espresso le proprie considerazioni sul momento dei bianconeri

INIZIO FLOP – «Penso che 16 punti di distacco siano molti e difficilmente recuperabili, soprattutto perché davanti ci sono due squadre agguerrite come Napoli e Milan. Credo che le ambizioni scudetto si siano notevolmente ridimensionate dopo le ultime sconfitte in campionato. La responsabilità di questa crisi è di tutti: società, allenatore e calciatori. Questo non toglie che la Juventus debba fare molto di più e mi auguro che i bianconeri facciano un lungo cammino in Champions League. Non dimentichiamoci che in Europa la Juve ha fatto meglio finora di tutte le altre squadre italiane».

ALLEGRI – «Io non avrei richiamato Allegri: ho sempre detto, invece, che non lo avrei mandato via due anni fa. Non avrei affidato la panchina a Sarri e Pirlo, quest’ultimo tra l’altro all’inizio e un ragazzo che stimo molto. Oltre agli scudetti in serie, Allegri nel primo ciclo ha disputato due finali di Champions e aveva dimostrato di avere in pugno la squadra e lo spogliatoio. E’ chiaro che dopo due anni ha trovato dei giocatori con un’altra mentalità e abituati ad allenatori diversi. Per questo motivo il suo lavoro, soprattutto all’inizio, sarà più faticoso. Il problema sostanziale per Allegri è che deve trovare una soluzione forte a centrocampo: non basta l’acquisto di Locatelli, ci vuole altro in quel settore del campo. E la situazione, a meno di miracoli, non migliorerà. Affidarsi al rientrante Arthur, ad esempio, mi sembra abbastanza complicato».

