Collina spiega: «Mondiale per club? Una manifestazione interessante con esito positivo! Difficoltà con il clima, ma ha aiutato per questo motivo»

Presente a Roma, nella sala Carlo Scarpa del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha condiviso alcune riflessioni sulle novità introdotte nel mondo del calcio, partendo dal recente Mondiale per Club e dalle innovazioni tecnologiche, tra cui il VAR e la Ref Cam.

MONDIALE PER CLUB – «Una manifestazione interessante, il cui esito è stato positivo. È stato un torneo stimolante per tutti, per certi arbitri compresi che non sono abituati ad arbitrare in contesti del genere. Ci sono state difficoltà legate al clima, che non ha aiutato, ma che però ci ha consentito di fare un test importante in previsione del Mondiale del 2026. Credo che alla fine anche coloro che avevano dei dubbi abbiano cambiato idea».

SULLA FINALE DEL MONDIALE UNDER 20 – «Ero in tribuna a Santiago. È stata una bella finale, giocata molto bene da Marocco e Argentina. C’è stata una buona direzione di gara e sono contento che sia stato designato Marelli».

SUL VAR E LA TECNOLOGIA – «Lo abbiamo introdotto per ovviare ad una situazione paradossale: allo stadio tutti potevano accedere alle immagini in tempo reale tranne la persona che è chiamata a dirigere la gara. Inoltre, pur essendo consapevole che l’arbitro è un essere umano e può sbagliare, comunque quell’errore può avere delle negatività su altri, che magari si sono impegnati, hanno fatto sacrifici e investimenti: a loro del fatto che l’errore fa parte della componente umana non è sufficiente. Allora trovare qualcosa che permetta di minimizzare l’errore è importante, per tutti. Per l’arbitro stesso».

SULLA REF CAM – «Abbiamo cercato di sviluppare un’idea che partiva dalla bodycam con l’obiettivo di far vivere a chi guarda la partita un’esperienza diversa, perché nessuno ha mai visto la partita nel modo in cui la vede l’arbitro. Abbiamo fatto un test durante una partita in Arabia Saudita tra Pachuca e Real Madrid e abbiamo visto come un gol di un giocatore del Pachuca fosse completamente diverso dalla prospettiva dell’arbitro. Questo ci ha convinto di fare questo investimento per offrire una nuova esperienza».

