Collina: «Razzismo negli stadi? Se gli idioti insistono non gli si può lasciare spazio»

Pierluigi Collina, ex arbitro, ha parlato ai microfoni de La Stampa di vari temi, tra cui il razzismo negli stadi.

RAZZISMO – «Dare segnali è fondamentale, da anni è stato adottato un protocollo con tre step che può portare fino alla sospensione definitiva della partita. È una decisione che nessun arbitro vorrebbe prendere, decidere di non giocare è una sconfitta per tutti. Per il calcio. Non si può più accettare per esempio una banana gonfiabile tirata in campo. Se gli idioti insistono non gli si può lasciare spazio e nessun arbitro si fa problemi organizzativi in queste situazioni».