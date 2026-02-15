Connect with us
Collovati durissimo dopo Inter Juve: «Rocchi dia le dimissioni! Bastoni? Chiedere scusa non è una vergogna, e anche Chivu…»

1 ora ago

L’ex difensore di Milan e Inter, Fulvio Collovati, si è espresso così in merito al comportamento avuto da Bastoni nel match contro la Juventus

Dagli studi di Rai Sport, il Campione del Mondo 1982 Fulvio Collovati ha attaccato duramente la gestione arbitrale del Derby d’Italia. L’ex difensore ha invocato le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi e ha criticato aspramente Alessandro Bastoni per la simulazione decisiva. Delusione espressa anche verso il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, invitato a scusarsi sportivamente per l’accaduto invece di tacere.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Non possiamo giustificare. Rocchi dia le dimissioni. Tutte le domeniche siamo a parlare di errori arbitrali clamorosi. Non è più possibile. Bastoni poi ha sbagliato, perché ha esultato al momento del cartellino rosso. Ormai c’è l’immagine televisiva, non puoi più ingannare. Mentre Bastoni ha provato a ingannare e ha sbagliato. Adesso deve chiedere scusa, chiedere scusa non è una vergogna, anzi a volte può essere. Mi aspettavo una risposta diversa da Chivu, non c’è niente di male ad ammettere che c’è stato un errore della classe arbitrale. Da uno come lui mi aspettavo altre parole, visto che è stato un calciatore importante. È una persona intelligente e un uomo per bene, poteva fare dichiarazioni diverse e chiedere scusa. Non l’ha fatto stasera ma c’è tempo».

