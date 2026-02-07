Colombo al miele con De Rossi: «Ci ha dato il coraggio di esser protagonisti, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Alla squadra…»

Colombo al miele con De Rossi, le parole dell’attaccante del Genoa dopo la sconfitta all’ultimo minuto rimediata in campionato contro il Napoli

L’attaccante rossoblù Lorenzo Colombo ha elogiato l’identità di gioco coraggiosa trasmessa dal tecnico Daniele De Rossi, esprimendo però amarezza per la sconfitta subita contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel postpartita.

PAROLE – «Alla squadra non si può dire nulla, abbiamo fatto grandi prestazioni contro squadre forti e con un altro rigore subito che ci lascia con l’amaro in bocca. Del rigore non devo dire nulla, l’errore è anche nostro nel non aver sfruttato un possesso vicino alla loro area. Il nostro controllabile poteva essere fatto meglio. Il lavoro di De Rossi? E’ una cosa sotto gli occhi di tutti, ha dato coraggio a tutti, di volere la palla e di giocare, di essere protagonisti con la palla. Quando hai la palla la qualità del nostro gruppo esce, perché ne abbiamo».

