Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Colombo al miele con De Rossi: «Ci ha dato il coraggio di esser protagonisti, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Alla squadra…»

Published

2 ore ago

on

By

Colombo Genoa Napoli

Colombo al miele con De Rossi, le parole dell’attaccante del Genoa dopo la sconfitta all’ultimo minuto rimediata in campionato contro il Napoli

L’attaccante rossoblù Lorenzo Colombo ha elogiato l’identità di gioco coraggiosa trasmessa dal tecnico Daniele De Rossi, esprimendo però amarezza per la sconfitta subita contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel postpartita.

PAROLE – «Alla squadra non si può dire nulla, abbiamo fatto grandi prestazioni contro squadre forti e con un altro rigore subito che ci lascia con l’amaro in bocca. Del rigore non devo dire nulla, l’errore è anche nostro nel non aver sfruttato un possesso vicino alla loro area. Il nostro controllabile poteva essere fatto meglio. Il lavoro di De Rossi? E’ una cosa sotto gli occhi di tutti, ha dato coraggio a tutti, di volere la palla e di giocare, di essere protagonisti con la palla. Quando hai la palla la qualità del nostro gruppo esce, perché ne abbiamo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato5 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×