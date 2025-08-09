 Colonia Atalanta 4-0 LIVE: Dea completamente nel pallone - Calcio News 24
Colonia Atalanta 4-0 LIVE: Dea completamente nel pallone

2 ore ago

Colonia Atalanta, la sintesi dell’amichevole nerazzurra in Germania. La situazione

L’Atalanta oggi ha affrontato il Colonia in Germania per l’ennesima amichevole precampionato.

PRIMO TEMPO

Un’Atalanta che sembra partire con le buone intenzioni, ma dall’altra parte si tratta soltanto di una vera illusione: una Dea impacciata in fase di costruzione dove pecca molto l’intera catena di destra. Al 32′ Kaminski porta in vantaggio i tedeschi con degli errori da parte di Bellanova, Ederson e De Roon. Il secondo ennesimo errore dalla destra e Thielmann firma il 2-0

SECONDO TEMPO

2 ore ago

7 ore ago

