Coman via dal Bayern Monaco? La rivelazione dell’ex presidente

Coman via dal Bayern Monaco? L’ex dirigente del Bayern Monaco, Nerlinger, ha parlato del futuro dell’ex Juventus

Christian Nerlinger, ex presidente del Bayern Monaco, ha commentato le voci sulla possibile cessione di Kingsley Coman. L’esterno offensivo francese piace alla Juventus.

«Non penso che resterà al Bayern Monaco. C’è una tendenza in casa Bayern a perdere giocatori a zero e secondo me questo non può più succedere. Ovviamente serve che le offerte siano adeguate. Per me Coman è un giocatore eccellente, ma vedendo la sua situazione credo che il Bayern debba considerare la sua cessione».