I nerazzurri sono pronti ad abbracciare Nainggolan e intanto provano a chiudere anche le operazioni Dembelè e Malcom

De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez fatti da tempo, Nainggolan da limare gli ultimi dettaglia, Dembelè e Malcom sono sulla buona strada per arrivare ad una felice conclusione della trattativa. Il mercato dell’Inter è, fino a questo punto, straordinario. Il direttore sportivo Piero Ausilio è riuscito a produrre 45 milioni di plusvalenze senza alcuna cessione tra i big ma solo con la vendita dei giovani talentuosi della Primavera nerazzurra. Paletti del FPF rispettati e qualità della rosa che aumenterà notevolmente grazie ai nuovi innesti. A partire da Nainggolan. L’Inter verserà nelle casse della Roma una cifra intorno ai ventiquattro milioni di euro più i cartellini del giovane centrocampista della Primavera, Nicolò Zaniolo, e quello del terzino Davide Santon, per un’operazione complessiva intorno ai trentacinque milioni di euro.

Nainggolan potrà ricostruire all’Inter quella diga di centrocampo che ha fatto le fortune del Belgio. Mousa Dembelè è, infatti, vicino a trasferirsi all’ombra della Madonnina. Il giocatore ha già dichiarato che sicuramente non giocherà in un altro club inglese. Si è ipotizzato di un possibile trasferimento in Cina e l’offerta dell’Inter andrebbe proprio in quest’ottica: due anni a Milano per poi trasferirsi in Cina allo Jiangsu Suning. L’ultimo colpo che l’Inter potrebbe fare in entrata è quello relativo al brasiliano Malcom. I discorsi con il Bordeaux sono ben avviati. I francesi hanno aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, condizione che favorirebbe l’Inter non disposta a versare 40 milioni solo in una tranche.

Tutte queste nuove pedine stravolgerebbero la formazione di Luciano Spalletti. Handanovic confermatissimo in porta (potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro per lo sloveno), davanti difesa a 4 con D’Ambrosio sulla sinistra, chiamato a sostituire Cancelo, centrali saranno Skriniar e il nuovo arrivato De Vrij, strappato a zero dalla Lazio. Sulla corsia sinistra spazio ad Asamoah e ad un altro terzino che presto arriverà ad Appiano Gentile (Zappacosta, Vrsjaliko, Darmian i nomi). Davanti alla difesa la diga sarà composta da Gagliardini e Dembelè con Brozovic primo sostituto. Nainggolan trequartista, per la felicità di Spalletti, davanti a Icardi (la sua permanenza all’Inter è confermata). Situazione da monitorare sugli esterni: Perisic potrebbe partire, con Chiesa o Politano primi obiettivi per sostituirlo mentre Candreva rinnoverà ma dovrà giocarsi la maglia da titolare con Malcom.