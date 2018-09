Come installare DAZN su Smart TV

La guida a DAZN: come effettuare il download, l’installazione e la creazione del profilo su Smart TV

La nuova piattaforma televisiva Dazn è riuscita a conquistarsi diverse esclusive del calcio italiano. La web tv, difatti, durante questa stagione trasmetterà in esclusiva il campionato di Serie B e ben 114 gare di Serie A. Gli utenti abbonati potranno usufruire del servizio di streaming non solo attraverso il computer, ma anche attraverso numerosi dispositivi. L’app di Dazn, difatti, è disponibile per tutte le principali piattaforme: smartphone, tablet, PC, smart TV e consolle.

Per quanto riguarda le televisioni, la nuova emittente non è disponibile per tutti i modelli in vendita, ma solo per quelli più recenti (G Web OS TV e Samsung Tizen TV, 2017-2018). A breve, però, l’app sarà lanciata anche per Amazon Fire Tablet e Amazon Fire Stick TV e per le televisioni di uscita meno recente, come Samsung Tizen TV (2015-2016) e Panasonic Smart TV. Chi ancora non è provvisto di un televisore intelligente, potrà usufruire della web tv attraverso i dispositivi IOS (AppleTV, MacBook, iPhone, iPad) e Adroid, scaricando l’app rispettivamente dall’App Store e dal Google Play Store. L’applicazione, a breve, sarà disponibile anche per i clienti Sky che possiedono il decoder Sky Q, i quali potranno acquistare dei “ticket” per la visione di Dazn di 1, 3 o 9 mesi.

Infine, l’app è presente anche sugli store delle consolle per i videogiochi sia per alcune versioni di Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) sia per alcuni versioni Playstation (Playstation 4 e Playstation 4 Pro). Per chi non disponesse dei vari dispositivi elencati, potrà usufruire di Dazn attraverso un computer, scaricando l’applicazione dal sito ufficiale e magari collegando il pc al televisore mediante un cavo HDMI. E’ possibile accedere alla seguente pagina per scoprire come vedere oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in streaming, live e on demand: CLICCA QUI PER ABBONARTI GRATIS PER UN MESE

Installazione download della app DAZN su Smart TV

Effettuare il download e l’installazione dell’app è davvero molto semplice su qualsiasi dispositivo vogliate effettuarla. Basta recarsi nello ‘Store virtuale’ del dispositivo, digitare DAZN e quando appare l’applicazione, cliccare su ‘Installa’. Cosa importante da capire è se il proprio Smart TV è abilitato alla ricezione di DAZN. Al momento sono questi i modelli che permettono la visione dei contenuti dello streaming online e on-demand di DAZN:

Amazon Fire TV Stick

Android TV

Apple TV

Google Chromecast

LG TV

Panasonic TV

Samsung TV

Sony TV

Come scaricare DAZN

Verificare la connessione sul televisore e premere Smart Hub sul telecomando selezionando il riquadro posto in primo piano con OK e poi ancora OK consecutivamente. Si accede alla schermata Applicazioni. Con i tasti freccia sinistra e destra del telecomando scegliere tra le categorie e le app disponibili. Selezionare DAZN con OK e subito dopo sarà visualizzata e disponibile la pagina principale con i vari dettagli come: lingua, dimensioni, ultimo aggiornamento. Per cominciare il download dell’app cliccare su ‘Scarica’ utilizzando OK sempre sul telecomando. Eseguire l’installazione dell’app di DAZN.

Come installare DAZN

Aprire SmartHub usando il telecomando e andare su Applicazioni, facendo attenzione alla grafica che potrebbe essere diversa in relazione alla versione del proprio Smart TV Samsung. Ora, preferire la Lente di ricerca a destra e in alto per visualizzare una tastiera utile per scrivere DAZN, che poi sarà da scegliere per installarlo. In questo modo, l’applicazione DAZN sarà già pronta per l’uso come è successo per le altre piattaforme di streaming video. Controllare sempre che il televisore sia collegato alla rete e non dovrebbero verificarsi ostacoli di nessun genere.

Creazione profilo DAZN

Dopo aver scaricato e installato l’applicazione DAZN sui dispositivi compatibili, ecco come effettuare la creazione del profilo:

Inserire i propri dati personali: Nome, Cognome, Indirizzo Email e Password Inserire i dati del metodo di pagamento prescelto (occorre farlo anche per il mese di prova gratuito): Visa, American Express, Mastercard, Apple iTunes, PayPal e applicazione Amazon

