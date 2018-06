Diritti Tv Serie A, ecco la rivoluzione DAZN targata Perform Group. Tre partite di Serie A in esclusiva, abbonamento smart e possibilità di disdetta in ogni momento. Primo mese gratuito: tutte le novità del Netflix del calcio

Una vera e propria rivoluzione dall’assegnazione dei diritti tv per la Serie A nel triennio 2018-2021. Scende in campo Perform Group con l’interessante e rivoluzionaria novità rappresentata dalla piattaforma di streaming live e on demand DAZN (si legge Da Zone, ndr). Perform ha acquisito i diritti esclusivi per 114 partite del campionato di Serie A per i prossimi anni fino a giugno 2021: saranno ben 3 le partite che verranno trasmesse in esclusiva dal Netflix del calcio, più gli highlights degli altri 7 match di Serie A. Si annuncia una vera e propria rivoluzione che potrebbe scuotere dalle fondamenta il sistema dei diritti televisivi in Italia e aprire al prossimo futuro a quelle piattaforme mainstream come Netflix, Apple, Amazon pronte ad entrare nell’entertainment sportivo.

Cos’è DAZN e come vederla

Perché si tratta di una rivoluzione per gli appassionati di calcio? Per la prima volta la visione delle partite è demandata ad un innovativo sistema multipiattaforma, smart, accessibile per l’utente finale e che ricalca un po’ le modalità di fruizione tipica del mondo Netflix. Tutte le partite di cui DAZN avrà i diritti saranno disponibili sia in diretta sia come contenuto On Demand da parte di coloro che diverranno utenti del nuovo servizio di streaming. Importante la modalità di registrazione al sito, visto che basterà un indirizzo e-mail e una carta di credito collegata per poter registrarsi e usufruire del primo mese di abbonamento in modalità del tutto gratuita.

Solo al termine del mese di prova l’utente sarà libero di scegliere se rinnovare di volta in volta le mensilità o se lasciare l’abbonamento da 9,99 euro al mese. La disdetta dell’abbonamento sarà libera in ogni momento. L’utente potrà collegare fino a 6 dispositivi e la contemporaneità è legata fino a due device per volta. DAZN è compatibile con TV (Apple TV, Samsung, Sony, LG, Panasonic, Amazon Fire TV, Chrome Cast) smartphone e tablet (con l’App DAZN per Apple o Android), console per videogiochi (Xbox One, Ps4 e Ps3) e molti altri dispositivi. E’ possibile pre-registrarsi alla pagina https://watch.dazn.com/it-IT/ sports per ricevere ulteriori informazioni.

Cos’è DAZN, la Serie A con 9,99 euro al mese

Perform Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, si occupa di ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito. Queste le parole di James Rushton, CEO di DAZN, che racconta la mission del progetto rivoluzionario per la Serie A: «Il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare DAZN in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva. DAZN nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multi-sport a costi accessibili. DAZN costa solo 9,99 € al mese, con il primo mese di prova gratuita, e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento. Con DAZN, i fan potranno finalmente vedere lo sport a modo loro. Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare presto, e alle emozioni garantite dalla Serie A, creeremo un modo nuovo, migliore e più equo di guardare lo sport, in linea con la filosofia DAZN di mettere i tifosi al primo posto». Fino a questo momento DAZN trasmetterà in esclusiva la partita del sabato sera delle ore 20.45, il lunch-match di domenica alle ore 12.30 e una partita delle 15: il vincolo delle tre partite in esclusiva verrà rispettato anche durante il turno infrasettimanale.

DAZN su app e dispositivi compatibili

DAZN sarà compatibile con una vasta varietà di dispositivi e l’app DAZN sarà presto disponibile per tutte le principali piattaforme: