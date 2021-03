Come ottenere un rimborso per volo in ritardo nel 2021 con ItaliaRimborso

Il vostro volo è arrivato in ritardo? È possibile chiedere il rimborso dei biglietti con ItaliaRimborso… scopriamo come!

Capita spesso di avere disagi con i voli aerei, a volte il viaggio viene addirittura cancellato o, in altri casi, l’aereo subisce ritardi dovuti a molte situazioni che tuttavia non dovrebbero prevedere un disservizio per i clienti. Se anche il vostro aereo ha subito un ritardo potete tuttavia ottenere un rimborso gratuito con Italia Rimborso!

Sarà più semplice di quanto pensiate, andiamo a vedere come chiederlo e ottenerlo.

Quando spetta il rimborso da parte della compagnia aerea

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 19 novembre 2009 ha equiparato il ritardo di un volo aereo di almeno 3 ore alla cancellazione del volo. Per questo i passeggeri dei voli con ritardo di almeno 3 ore possono richiedere, e ne hanno pieno diritto, una compensazione pecuniaria alla compagnia aerea con cui viaggia che va da 250 e 600 euro. La compensazione rimane valida a meno che la compagnia non dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali.

Se invece i voli hanno un ritardo di almeno 2 ore i passeggeri hanno diritto a pasti gratuiti nel periodo dell’attesa, a una sistemazione in albergo e il trasferimento da e per l’aeroporto. Inoltre devono avere la possibilità di fare 2 telefonate gratuitamente.

Ci sono altri casi in cui la compagnia deve farsi carico dei disagi dei passeggeri: quando il ritardo porta alla perdita di una coincidenza (e qui la compagnia deve coprire le spese che il passeggero ha sostenuto per arrivare a destinazione) oppure in caso l’aeroporto di atterraggio risulti diverso da quello segnalato nella tratta di volo ( ipasseggeri quindi avranno diritto a essere trasportati all’aeroporto previsto da parte della compagnia).

Come chiedere il rimborso dei biglietti aerei con ItaliaRimborso

Se si presenta la circostanza del volo con ritardo di almeno 3 ore (come descritta sopra) ogni passeggero avrebbe diritto a essere rimborsato e, con ItaliaRimborso i passaggi sono molto semplici. Dovrete compilare il modulo richiesta rimborso aereo in ritardo di ItaliaRimborso, si tratta di un form presente sul sito di ItaliaRimborso e che consente di far partire una prima segnalazione automatica che sarà presa in carico dagli operatori. Per attivare questa prima segnalazione è necessario compilare ogni voce del form:

– Nome e Cognome

– Tipo di disagio

– E-mail

– Telefono

– Numero di volo

– Data disagio

Dovrai inoltre spuntare la casella della Privacy e cliccare su Avvia pratica.

In alternativa potrai decidere di inviare la tua richiesta tramite email all’indirizzo info@italiarimborso.it o tramite sms Whatsapp al 3421031477.

L’affidabilità di ItaliaRimborso

ItaliaRimborso è una società giovane, composta da professionisti under 40 che lavorano su tutto il territorio Nazionale per assistere gratuitamente i passeggeri dei voli aerei che vogliono richiedere un rimborso. I professionisti di ItaliaRimborso si occupano di tutto, dalla fase istruttoria della pratica fino a quella conclusiva e al recupero delle somme.

L’azienda, leader nel settore, è aperta anche a creare contatti con altri professionisti come tour operator, agenzie e consulenti. È infatti possibile instaurare una convenzione e diventare un “Punto Rimborso” e, dal 2018, in Italia si sono già convenzionati oltre 1000 agenzie e consulenti.

Le recensioni su Trustpilot non possono essere più incoraggianti e avvalorare il prestigio della startup. Scrive Stefano: “Siete stati fantastici. Mai avrei pensato di ottenere il rimborso totale specialmente in questo periodo di grande recessione. Siete stati accurati, presenti e professionali. Grazie”. Pietro invece ha commentato così la sua esperienza: “Abbiamo affidato quattro problematiche relative a rimborsi non effettuati da una compagnia aerea, prodotto la documentazione richiesta ed inviato una sintetica situazione ottenendo il rimborso integrale in tempi rapidi. Bravi, efficienti e professionali”.

E queste sono solo due delle 415 recensioni sulla piattaforma.