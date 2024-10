Commisso: «I fatti di San Gallo rovinano l’immagine della Fiorentina e dei suoi tifosi»

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo il lancio di fumogeni e petardi da parti dei tifosi contro il San Gallo

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, con un comunicato ufficiale è tornato sui fatti della partita contro il San Gallo, in cui i tifosi viola sono stati protagonisti negativi per il loro lancio di fumogeni e petardi in campo. Di seguito le sue parole.

«Il calore della nostra curva mi colpisce e mi riempie di emozione ogni volta che la squadra scende in campo, tutte le volte che vado a salutare i nostri tifosi. Ed è così che vorrei fosse identificata la passione dei fiorentini per la maglia viola. I fatti di giovedì rischiano, però, di rovinare questa immagine, per comportamenti irresponsabili da parte di alcuni, creando un danno non solo alla Fiorentina, ma anche a quello che Firenze rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo. Mi auguro che fatti del genere non si verifichino ancora e, con questo auspicio, scenderemo domani in campo nella sfida contro la Roma. Il popolo viola deve continuare a portare i propri colori e la propria voce in ogni stadio. Uniti, insieme, possiamo affrontare qualsiasi avversario».