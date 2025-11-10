Commisso vende la Fiorentina? Arriva il comunicato schietto del presidente della squadra viola! - Calcio News 24

Commisso chiarisce: la Fiorentina non è in vendita. La situazione attuale dei viola

In seguito alle numerose voci infondate circolate nelle ultime ore, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto per fare chiarezza e smentire categoricamente ogni ipotesi di cessione del club. Le indiscrezioni, definite dallo stesso Commisso come prive di fondamento, hanno creato tensione tra tifosi e ambiente, in un momento in cui la società sta cercando di ritrovare compattezza dopo alcune difficoltà iniziali della stagione.

“Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società”, ha dichiarato il presidente. Le parole di Commisso vogliono essere un messaggio chiaro: la proprietà della Fiorentina rimane saldamente nelle sue mani e non ci sono trattative in corso per una cessione. Il patron italo-americano ha sottolineato come queste notizie siano dannose soprattutto nei momenti di difficoltà, quando sarebbe invece fondamentale l’unità di tutto l’ambiente: società, squadra, città e tifosi.

Il presidente ha inoltre ribadito l’importanza del nuovo progetto tecnico intrapreso dalla Fiorentina, che richiede tempo e fiducia nelle persone che lo stanno portando avanti. “Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia, a cominciare da Alessandro Ferrari fino a tutte le altre persone presenti nel nostro Club”, ha precisato Commisso. Con queste parole, il presidente evidenzia la volontà di dare stabilità all’ambiente e di non farsi distrarre da voci infondate che potrebbero minare la serenità del club.

Il messaggio del presidente della Fiorentina arriva in un momento delicato della stagione, in cui il supporto dei tifosi e la coesione interna sono considerati elementi fondamentali per il futuro del club. Commisso ha voluto ribadire con forza che la squadra e la società devono concentrarsi sul lavoro quotidiano, lasciando da parte speculazioni e rumor di mercato.

In conclusione, Rocco Commisso ha chiarito una volta per tutte: la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita. La proprietà resta impegnata a consolidare il progetto tecnico e a costruire un futuro stabile per la società, con l’obiettivo di crescere insieme alla squadra e mantenere un legame forte con i tifosi. Le dichiarazioni del presidente vogliono essere un segnale di fiducia e unità per tutto l’ambiente viola, sottolineando l’importanza di guardare avanti senza farsi distrarre dalle falsità circolanti.

