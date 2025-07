Como Al Ahli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Per la semifinale del torneo denominato Como Cup va in scena la sfida tra Como Al Ahli: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Mercoledì 23 luglio 2025 si accende la Como Cup, torneo amichevole internazionale a quattro squadre organizzato dal Como calcio. Alle ore 20:30 andrà in scena una sfida di prestigio tra la formazione lariana e l’Al Ahli, club saudita campione in carica della AFC Champions League.

Como alla prova internazionale con Fabregas

La squadra lombarda, allenata da Cesc Fabregas — ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, ora tecnico ambizioso e apprezzato per il suo gioco propositivo — affronta la seconda gara della propria estate, dopo il successo per 3-2 sul Lille. Il torneo, che prevede anche la partecipazione di Ajax e Celtic nell’altra semifinale, rappresenta una vetrina importante in vista della nuova stagione, utile per affinare gli equilibri tattici e testare nuovi innesti.

Al Ahli e la leadership di Jaissle

Dall’altra parte del campo ci sarà l’Al Ahli, guidato da Matthias Jaissle — giovane allenatore tedesco, noto per la sua esperienza con il Salisburgo e per il suo approccio offensivo — reduce dalla conquista della Champions League asiatica. Il club di Gedda si presenta con una rosa ricca di profili internazionali e sarà un avversario impegnativo per Fabregas e i suoi ragazzi.

Diretta TV e streaming: come seguire Como-Al Ahli

Non è prevista la trasmissione televisiva in chiaro dell’incontro, ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming attraverso Como TV, la piattaforma ufficiale del club. Un’opzione ideale per i tifosi e gli appassionati che desiderano vivere l’emozione della Como Cup comodamente da casa o in mobilità.

COMO (4-3-3): Butez; Jack, Van der Brempt, Smolcic, Valle; Sergi Roberto, Caqueret, da Cunha; Strefezza, Cutrone, Fadera.

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Kessié, Alexander; Mahrez, Firmino, Galeno; Toney.