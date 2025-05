Como, Alex Valle ha convinto la dirigenza: pronto il riscatto dal Barcellona, le ultime

Il Como è vicino a chiudere con il Barcellona per il riscatto di Alex Valle: le ultime sul terzino spagnolo classe 2004

Il Como è vicino a ufficializzare un colpo di grande spessore in vista della prossima stagione in Serie A: Alex Valle, terzino sinistro classe 2004, diventerà a breve un nuovo giocatore del club lariano. Arrivato a gennaio in prestito dal Barcellona, Valle ha convinto pienamente la dirigenza comasca, tanto da spingere il club ad esercitare l’opzione di acquisto fissata a 6 milioni di euro. Nonostante l’interesse di importanti squadre europee come Betis e Borussia Dortmund, il progetto tecnico del Como, unito alla presenza in panchina di Cesc Fàbregas, ha giocato un ruolo decisivo nella scelta del giovane talento spagnolo. Come riportato da Mundo Deportivo, l’accordo tra le parti dovrebbe essere formalizzato entro pochi giorni, salvo imprevisti.

Rimangono da definire soltanto alcuni dettagli contrattuali, in particolare la durata dell’intesa, che dovrebbe variare tra i tre e i cinque anni. La formula del pagamento prevede un versamento iniziale di quattro milioni di euro, con i restanti due milioni da corrispondere nell’estate del 2026. Questa soluzione finanziaria, strutturata in due tranche, ha soddisfatto sia il Barcellona che il Como, permettendo al club lombardo di pianificare al meglio l’investimento per un giocatore destinato a essere protagonista nel massimo campionato italiano. La chiusura dell’affare, ormai imminente, rappresenta un segnale concreto dell’ambizione del Como di consolidarsi nella massima serie con una rosa di giovani talenti e giocatori di qualità.