Como, un bilancio da incubo! Ecco le cifre e i numeri del club di Serie A

Como, numeri shock: il club lariano chiude con un rosso da 105 milioni. Tutte le ultimissime notizie e i dettagli

Il Como ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025, relativo alla sua prima stagione in Serie A, con una perdita netta di 105 milioni di euro. Un dato che segna un peggioramento rispetto all’esercizio precedente, archiviato con un passivo di 47 milioni. L’approdo nella massima serie ha fatto crescere sensibilmente i ricavi, ma l’aumento dei costi ha inciso in maniera pesante sui conti.

Il fatturato è infatti passato da 9,8 a 55,4 milioni di euro, trainato soprattutto dai diritti televisivi, che da soli hanno garantito oltre 31 milioni. Parallelamente, le spese complessive sono quasi triplicate, raggiungendo quota 158,6 milioni. La voce più significativa riguarda i salari e stipendi, saliti a 83,9 milioni, di cui quasi 79 destinati ai compensi dei tesserati.

Il risultato operativo negativo si è attestato a 103,2 milioni di euro. Nonostante ciò, il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è rimasto positivo (32,4 milioni), grazie al massiccio sostegno degli azionisti. Nel solo esercizio 2024/25, infatti, sono stati immessi nelle casse del club oltre 133 milioni, con ulteriori 69 milioni versati nei primi mesi della stagione successiva.

Sul fronte dell’indebitamento, i debiti complessivi sono saliti a 129,9 milioni, rispetto ai 42,1 del 2024. Per il futuro, la società punta sulla valorizzazione del parco calciatori e sulla riqualificazione dello Stadio Sinigaglia, già adeguato alla capienza minima di 12.000 posti richiesta dalla Serie A.

