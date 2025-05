Como Cagliari, 3-1 con primo gol di Caqueret. Il giocatore in conferenza: «Bello segnare il primo gol. Il livello della Serie A è…»

Con una rimonta da 0-1 a 3-1 il Como ha portato a casa il match della 36a giornata di Serie A contro il Cagliari. Tra i marcatori della sfida, c’è anche il nome di Maxence Caqueret, centrocampista degli azzurri, che in conferenza stampa ha commentato la prima gioia in Italia.

GOL – «Il gol è stato molto importante perché dopo l’1-0 del Cagliari dovevamo reagire e i primi venti minuti sono stati un po’ così e dopo gli altri gol abbiamo avuto la reazione che serviva. Così abbiamo ottenuto i tre punti».

SQUADRA – «Quando sono arrivato sapevo del primo obiettivo della squadra, dopo 4-5 partite ho preso coscienza che fossimo una squadra forte. L’obiettivo è il decimo posto ed è una cosa buona per questa stagione ma anche per preparare la prossima».

ANCORA SUL GOL – «Oggi è stato un bel giorno per me, segnare il primo gol per il Como con un bel bel assist di Perrone. Sono molto contento per questo obiettivo raggiunto, Strefezza e Cutrone hanno segnato dei bei gol. Abbiamo vinto la partita e siamo felici per il club e i tifosi».

CAMPIONATO – «Sì, sto imparando l’italiano e spero di parlare italiano con te la prossima stagione. Dalla Francia all’Italia la tattica è diversa, in Italia si gioca con una tattica diversa, in Francia ci si basa sul singolo. Penso che la Serie A sia al livello top e anche il Como a buon livello».

SQUADRA CHE LO HA IMPRESSIONATO – «Per me la partita più complicata quest’anno è stata con il Bologna, molto compatta e complicata da giocarci contro».