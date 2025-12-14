Como, i convocati per la trasferta di Roma: due assenze importanti per Fabregas. Ecco l’elenco completo

Como News
Como, sono stati resi noti i convocati per la trasferta in casa della Roma. Fabregas deve rinunciare ai soli Perrone e Morata. La lista completa
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
Centrocampisti: Caqueret, Paz, Baturina, Da Cunha, Le Borgne
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.