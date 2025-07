Como Cup al via: grandi club sul Lario tra calcio, musica e design

Como, questa sera il via alla Como Cup: in arrivo sul lungolago per sfidare i lariani Al-Hilal (questa sera contro la squadra di Fabregas), Celtic e Ajax

Scatta questa sera la prima edizione della Como Cup, quadrangolare internazionale che porterà sul lago squadre di prestigio mondiale. Alle 20.30, allo stadio Sinigaglia, la squadra di casa sfiderà l’Al Ahli, campione in carica della Champions League asiatica. Una vera corazzata, che schiera fuoriclasse del calibro di Franck Kessie, Riyad Mahrez, Edouard Mendy e Galeno.

Domani sarà il turno dell’altra semifinale, un affascinante Ajax-Celtic che si preannuncia spettacolare anche sugli spalti: sono infatti oltre mille i biglietti acquistati dai tifosi olandesi, che coloreranno Como con il loro entusiasmo.

Le finali si giocheranno nel weekend: sabato la sfida per il terzo posto, domenica la finalissima che assegnerà il trofeo. Ma la Como Cup non è solo calcio: il torneo è infatti l’evento principale della rassegna Football on the Lake, una cinque giorni che trasformerà la città in un polo di sport, musica, arte e lifestyle.

Il lungolago sarà animato ogni giorno con dj set, eventi culinari, esposizioni di design e installazioni artistiche. Il clou musicale è atteso per venerdì sera: al Sinigaglia andrà in scena Live On The Lake, concerto con Becky Hill, Sick Luke e il celebre dj Patrick Nazemi.

«È un’occasione per unire grande calcio e intrattenimento internazionale in una delle cornici più belle del mondo», spiegano gli organizzatori, citati dalla Gazzetta dello Sport, media partner della manifestazione.

I biglietti per le partite e per il concerto – così come i pacchetti viaggio e soggiorno creati ad hoc per i tifosi stranieri – sono già disponibili su comofootball.com. Obiettivo: offrire un’esperienza immersiva a chi sceglierà Como come meta estiva all’insegna dello sport e dello spettacolo.

Una scommessa ambiziosa per il club lariano e per l’intera città, che punta a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama calcistico estivo internazionale.