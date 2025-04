Como, l’exploit di Diao: solo Retegui ha segnato più di lui e sul mercato i lariani fanno il prezzo

Como, l’exploit di Assane Diao non è passato inosservato: solo Mateo Retegui ha segnato di più dal suo arrivo in Serie A e sul mercato…

Assane Diao, l’attaccante senegalese arrivato al Como a gennaio dal Betis per 11 milioni di euro, ha avuto un impatto clamoroso in Serie A. Dopo appena tre mesi in Italia, il giovane classe 2005 si è rivelato decisivo per la squadra, segnando 8 gol e un assist, con una doppietta nell’ultima gara contro il Lecce. Diao è stato titolare in tutte le partite, guadagnandosi un posto da protagonista grazie alle sue ottime prestazioni, che lo pongono tra i migliori realizzatori della Serie A, superato solo da Mateo Retegui con 12 gol. Il Como, che lottava per la salvezza, è ormai salvo con 39 punti, e la coppia Diao-Nico Paz sta mostrando grande sintonia in campo.

L’exploit di Diao ha acceso i riflettori su di lui, e non mancano già voci di mercato. Il Como, tuttavia, non ha intenzione di cederlo facilmente, avendo come obiettivo la crescita e il raggiungimento di traguardi più ambiziosi. Sebbene il club non abbia bisogno di vendere, Cesc Fàbregas ha dichiarato che se una proposta da 40 milioni arrivasse, il trasferimento potrebbe essere preso in considerazione. Il valore di Diao è già più che raddoppiato, e squadre di grandi calibro come il Manchester United potrebbero essere pronte a fare un’offerta importante.