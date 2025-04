Como, operato Diao. La conferma della società sulla durata dell’infortunio: «Indisponbile per il resto della stagione»

Si chiude ufficialmente anzi tempo la prima mezza stagione in Serie A di Assane Diao, esterno senegalese-spagnolo classe 2005 e autore di 8 reti con la maglia del Como da gennaio.

A comunicarlo, con la nota riportata di seguito, la società lombarda a seguito dell’operazione che lo ha visto protagonista.

NOTA – «Como 1907 conferma che Assane Diao ha subito un infortunio al piede destro durante l’allenamento di ieri. A seguito di una valutazione medica, è stato sottoposto con successo a un intervento di osteosintesi del quinto metatarso del piede destro. Assane non sarà disponibile per il resto della stagione. L’intervento è riuscito perfettamente e il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione. Tutto il Club è al fianco di Assane in questo periodo e non vediamo l’ora di rivederlo in campo, più forte che mai, nella prossima stagione»