Como, e se Fabregas lasciasse? Iniziano i casting per il sostituto: due nomi in pole position

Como, in caso di addio di Cesc Fabregas i lariani sono già al lavoro per trovare il sostituto: due nomi in pole position

Le dichiarazioni di Cesc Fabregas dopo la sesta vittoria consecutiva del Como hanno acceso i riflettori sul futuro del tecnico spagnolo, sempre più ambito anche fuori dall’Italia. Le voci su un incontro recente con i dirigenti del Bayer Leverkusen, in cerca di un sostituto per Xabi Alonso destinato al Real Madrid, hanno rafforzato l’idea di un possibile addio. Fabregas non ha smentito: ha parlato di eredità e di voler lasciare una squadra solida e ben strutturata. Intanto, i numeri del Como – pressing alto, recupero palla e solidità – stanno attirando attenzioni anche da club come il Milan o la Roma. In un’intervista su Sky ha ribadito: «La vita è fatta di opportunità e timing».

Nel caso in cui Fabregas lasciasse, il Como si starebbe già muovendo per garantire continuità. Secondo la Gazzetta dello Sport, i profili valutati rientrano tutti in un’idea precisa: allenatori giovani, affamati e con una formazione moderna. Il nome in cima alla lista è quello di Davide Ancelotti, figlio di Carlo, pronto a staccarsi dal padre e cominciare la carriera da primo allenatore. In alternativa c’è Álvaro Arbeloa, attualmente alla guida dell’Under 19 del Real Madrid. In entrambi i casi, il legame tra Como e Madrid, già rinsaldato con l’operazione Nico Paz, potrebbe rivelarsi decisivo.