Como, Fabregas svela: «A volte si perde pur giocando bene. Quando sei alla Juve, al Milan… è diverso»

Como, Fabregas non ha dubbi e dichiara: «A volte si perde pur giocando bene. Quando sei alla Juve, al Milan… è diverso»

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Cesc Fabregas ha parlato della gestione del gruppo e del modo in cui cerca di alleggerire la pressione sui suoi giovani. L’allenatore del Como ha spiegato di preferire un approccio basato sulle prestazioni piuttosto che sulla classifica, citando l’esempio dell’Inter di Cristian Chivu: pur sconfitta nell’ultima gara, la squadra ha mostrato una buona prova sul campo.

Fabregas ha poi sottolineato la differenza tra la realtà lariana e quella dei grandi club come Juventus o Milan. A Como, ha evidenziato, c’è la possibilità di far crescere i giocatori in un ambiente sano e meno ossessionato dal risultato immediato, un contesto ideale per sviluppare talento e mentalità.

COME SI GESTISCE IN UN GRUPPO COSÌ GIOVANE LA PRESSIONE E LE ASPETTATIVE? NELLO SPOGLIATOIO CHE CLIMA SI RESPIRA? – «Non parlando della classifica, solo della performance. Alcune volte si perde, ma io faccio un rinforzo sul risultato. Quando sei alla Juve, al Milan… è diverso. Qua ho la responsabilità di gestire le cose in maniera diversa. Ieri l’Inter ha perso, anche giocando bene. La mia responsabilità è fare questo con i miei giocatori: la nostra fortuna è il tempo e lo spazio da dare al giocatore. E non c’è pressione perché non si gioca in un top club. Si cresce in un clima salutare»

