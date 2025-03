Como, Fabregas: «Venezia? Adesso c’è da vincere, ci sarà anche Dele Alli. Sul mio futuro rispondo così»

Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Venezia.

DELE ALLI – «E’ una progressione la sua, lui è venuto con noi a Roma. Non è ancora pronto per giocare, farà panchina anche domani e poi vediamo… Devo sentire la sensazione di farlo entrare, sta crescendo e sta facendo passi in avanti importanti. Lo dobbiamo guidare, prenderci cura di lui e portarlo in campo nella migliore condizione possibile».

VENEZIA – «Quella contro il Venezia è una partita che si deve vincere, si deve fare una grande gara. Il Venezia è forte e temibile. Dobbiamo essere pronti a giocare contro ogni avversario, essere più bravi nel calcio totale. Dobbiamo essere capaci di trovare la soluzione giusta, sempre con il nostro stile di gioco. Mi aspetto una squadra forte, che viene a vincere la partita. Una gara importantissima per noi e per loro. Verranno qui a giocarsela, dobbiamo essere bravi a gestire la gara. Mi piace Di Francesco, hanno identità e giocano bene. Le altre squadre hanno sofferto sempre contro di loro. Hanno giocatori validi e di qualità, è una partita difficile che dobbiamo giocare al 150%».

SINGOLI – «Dossena può tornare al posto di Kempf, in caso Felipe Jack. Van Der Brempt torna anche se forse non all’inizio. Sergi Roberto ed Azon non sono ancora disponibili. Gli altri ci sono tutti. Vojvoda è giocatore importante, può fare tanti ruoli, può fare bene come terzino, ma gioca anche centrale. E’ un jolly di qualità. I giocatori convocati con le Nazionali? Perrone e Nico ora vanno con l’Argentina, Diao con il Senegal, lui deve fare una scelta tra Senegal o la Spagna. Come ha fatto Felipe Jack».

STREFEZZA IN NAZIONALE – «Lui sta giocando ad alto livello, Spalletti non mi ha chiamato per questo. E’ un giocatore che è cresciuto tanto, lo scorso anno con lui siamo andati in Serie A».

MOMENTO – «Serenità assoluta per noi. La pressione c’è sempre, bisogna quindi mantenere sempre il livello di stabilità mentale. Non sempre si vince anche facendo bene, sono contento che la gente capisca il nostro progetto. Dobbiamo continuare sempre in avanti per il bene del Como. Noi dobbiamo essere bravi a giocare contro tutti: Venezia o Roma sono uguali, noi dobbiamo crescere e affrontare tutti con lo stesso spirito. Il Venezia ha uno stile di gioco chiaro. Non si guarda il nome dell’avversaria, ma si pensa solo a noi».

INTERESSE DELLE BIG – «Non mi preoccupa, ma ora io penso solo al Como e non ad altro. La pressione è forte, ma il focus è sulla salvezza e sul Venezia, le altre cose non mi interessano tanto».

