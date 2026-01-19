Como, Fabregas nel pre gara: «Abbiamo perso con il Milan ma giocando bene. La Lazio è una squadra importante»

Como, parla Fabregas: «Abbiamo perso con il Milan ma giocando bene. La Lazio è una squadra importante». Le sue parole

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Queste le dichiarazioni rilasciate a DAZN.

PAROLE – «Oggi si gioca uguale rispetto al solito, ma senza punta di riferimento, Caqueret giocherà libero perché la Lazio difendee in modo particolare. Abbiamo solo un attaccante e dobbiamo farlo riposare, anche per avere freschezza in panchina. Jesus gioca a destra e Baturina a sinistra.

Umore? Stiamo bene, i ragazzi sono giovani e vogliono far bene. Dobbiamo essere sempre motivati per giocare queste partite, ci sono tante gare fino a febbraio, l’aspetto mentale è importante. Abbiamo perso con il Milan ma giocando bene. La Lazio è una squadra importante, incredibile ritrovare Sarri, mi ha insegnato tante cose. Quando ci sono allenatori come lui è speciale, anche per l’aspetto umano, abbiamo avuto un rapporto speciale».

