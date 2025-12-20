Como, si ferma Diao! Ecco le sue condizioni dopo l’infortunio: non parteciperà alla Coppa D’Africa

Como, stop per Diao: le sue condizioni dopo l’infortunio e la rinuncia forzata alla Coppa d’Africa. Le ultimissime notizie

Diao non prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa. La Federazione calcistica senegalese ha ufficializzato l’assenza dell’esterno del Como, costretto a rinunciare al torneo che inizierà domenica in Marocco a causa di un infortunio alla coscia destra.

Il problema è emerso durante la gara di Serie A contro la Roma del 15 dicembre, terminata 1-0 per i giallorossi. Diao, dolorante dopo uno scontro di gioco, era stato costretto a uscire al 37’, facendo subito scattare l’allarme nello staff medico del Senegal. Gli esami svolti il 19 dicembre hanno poi confermato una lesione al bicipite femorale, rendendo inevitabile la sua esclusione dalla competizione in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio.

Una perdita pesante per i Leoni di Teranga, che dovranno rinunciare a una pedina offensiva preziosa, e un problema anche per il Como, chiamato ora a monitorare con attenzione i tempi di recupero del proprio giocatore in vista dei prossimi impegni di campionato.

