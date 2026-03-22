Como, infortunio Jesus Rodriguez: si ferma contro il Pisa. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Como, infortunio Jesus Rodriguez: le sue condizioni dopo il match contro il Pisa e quanto rimarrà ai box

Brutte notizie per Cesc Fabregas e per tutto l’ambiente lariano. Nel corso della delicata sfida tra Como e Pisa, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, Jesus Rodriguez è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in netto anticipo a causa di un preoccupante infortunio. Un imprevisto che ha fatto scattare immediatamente l’allarme sia in panchina che all’interno dello staff medico azzurro.

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La dinamica: il colpo al ginocchio e la resa

Il centrocampista della rosa a disposizione di Cesc Fabregas ha riportato un duro colpo al ginocchio durante le fasi concitate del primo tempo. Subito dopo l’impatto, il giocatore ha cercato strenuamente di stringere i denti per non abbandonare i propri compagni in un momento cruciale e molto tattico della partita.

Tuttavia, ogni suo sforzo si è rivelato invano. Il dolore acuto all’articolazione ha prevalso, rendendo inevitabile l’avvicendamento. L’immagine più toccante e che maggiormente preoccupa i tifosi è stata proprio quella di Rodriguez che usciva tra le lacrime, un segnale d’allarme che testimonia la potenziale gravità del trauma subito.

Il cambio forzato: Baturina in campo al 37′

Di fronte all’evidente impossibilità del centrocampista di proseguire l’incontro, l’allenatore spagnolo è stato obbligato a ricorrere a un cambio forzato per riequilibrare l’assetto della squadra. Al minuto 37′ della prima frazione di gioco, al suo posto è infatti entrato Baturina. Questa sostituzione anticipata ha inevitabilmente modificato i piani tattici del Como, costringendo la formazione a un rapido riadattamento per fronteggiare il Pisa.

Attesa per gli esami strumentali e i tempi di recupero

Ora, in casa lariana, il fiato è sospeso. Nei prossimi giorni verranno svolti gli esami strumentali di rito per analizzare con precisione clinica il danno riportato dal ginocchio del calciatore. Solo dopo le risonanze magnetiche e i controlli specialistici sarà possibile stabilire l’entità dell’infortunio e di conseguenza le tempistiche dei tempi di recupero.

La speranza di tutto l’ambiente del Como è che l’esito degli esami possa scongiurare lesioni gravi, permettendo al centrocampista di tornare a disposizione per il decisivo sprint finale della stagione in Serie A.