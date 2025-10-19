Como Juve, Del Piero sicuro: «Sarà una sfida interessante oggi tra questi due giocatori» - Calcio News 24

Como Juve, Del Piero accende i riflettori: «Yildiz e Paz? Una sfida nella sfida»

La sfida Como Juve non è solo un appuntamento di cartello della giornata di campionato, ma un vero e proprio duello generazionale tra due giovani talenti destinati a lasciare il segno: Kenan Yildiz e Nico Paz. A sottolineare l’importanza dell’incontro è una voce autorevole del calcio italiano, Alessandro Del Piero, che ha parlato ai microfoni de La Stampa, regalando una lettura intensa e appassionata della gara.

Secondo l’ex capitano bianconero, la sfida Como Juve non può essere ridotta a una semplice partita di campionato. È un’occasione per ammirare due gioielli del calcio moderno che, pur giovanissimi, stanno affrontando il palcoscenico della Serie A con grande maturità. «È una bellissima sfida – ha dichiarato Del Piero – ed è bello che si parli di ragazzi così giovani che hanno accettato una tale responsabilità. Sia Nico Paz che Kenan Yildiz stanno esprimendo un calcio fantastico, sono dei gioielli. La loro sarà una sfida nella sfida da non perdersi».

Il match Como Juve arriva in un momento particolare del campionato, in cui le gerarchie non sono ancora ben definite. Del Piero ha sottolineato come sei giornate non bastino per delineare i veri valori in campo: «Alcune squadre affrontano più difficoltà di altre, ma è entusiasmante vedere così tante formazioni in corsa. Non si può ancora dire chi vincerà, e questo rende il torneo più interessante». Per l’ex numero 10 della Juve, la bellezza della Serie A sta proprio nell’imprevedibilità, qualità che la sfida tra Como e Juve incarna perfettamente.

Uno sguardo anche alla Nazionale, per cui Del Piero conserva ancora grandi speranze. Dopo le mancate qualificazioni agli ultimi due Mondiali, l’obiettivo è chiaro: «Come tifosi abbiamo un sogno, anzi due. Il primo è tornare a partecipare al Mondiale, ma sappiamo anche che durante la competizione possiamo dare tantissimo. L’Italia sa sorprendere nei momenti chiave».

Il fascino di Como Juve è quindi doppio: da una parte la corsa ai vertici della classifica, dall’altra la scoperta dei campioni di domani. E in questo equilibrio tra presente e futuro, Del Piero invita tutti a non perdere di vista lo spettacolo.

