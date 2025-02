Como Juve, la partita di Tardelli: «Ecco cosa spero per le due squadre del mio cuore: una Serie a lungo per gli azzurri e il ritorno allo stile di sempre per i bianconeri»

Como Juve, le parole di Marco Tardelli – doppio ex della sfida del Penzo – che ha iniziato con i lariani ed è diventato grande in bianconero

Como Juve di domani sera sarà la partita di Marco Tardelli che ha giocato tra gli anni ’70 e 80′ in entrambe le squadre, prima con i lariani e poi con i bianconeri. Su La Stampa l’ex calciatore campione del mondo ’82 e oggi opinionista ha scritto un articolo parlando delle sue speranze a proposito dei due club:

«Con il Como sono salito in serie A come giocatore ed allenatore e con la Juve ho raggiunto incredibili successi come giocatore, che a ripensarci oggi mi fanno tremare il cuore. Anni indimenticabili. Rivedere i lariani in serie A, una solida proprietà alle spalle e un allenatore di qualità che riesce a far giocare la squadra al meglio, accresce in me la speranza che possa continuare a veleggiare nel campionato più importante a lungo. L’altra speranza, poi, è quella di ritrovare la mia Juventus, la squadra che faceva parte della mia vita in campo e fuori. Il Club che si riconosceva in quello stile unico, sobrio, rigoroso e votato alla vittoria sempre».