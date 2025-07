Como, Kuhn quarto colpo dei lariani, che però non si fermano qui: ecco gli altri nomi

Como, oggi arriva sulle sponde del lago Kuhn: giovane, di prospettiva e in Germania è paragonato a Coman e Sanè: ma i lariani non si fermano qui

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Como continua a stupire sul mercato e piazza il quarto colpo della sua ambiziosa campagna acquisti: Nicolas Kuhn è atterrato in Italia e oggi sosterrà le visite mediche prima della firma ufficiale. L’esterno offensivo tedesco arriva dal Celtic per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, un investimento importante che conferma la volontà del club lariano di presentarsi in Serie A con una rosa competitiva.

Classe 1999, Kuhn è un’ala destra veloce, tecnica, abile nel dribbling e nel creare superiorità numerica. In patria è stato spesso paragonato a Coman e Sané, e nel 2019 ha vinto il prestigioso premio Fritz Walter come miglior giovane tedesco Under 19. Dopo gli inizi nel Lipsia, è passato all’Ajax e poi al Bayern Monaco, dove ha militato soprattutto nella squadra riserve. Il salto definitivo lo ha fatto tra Austria e Scozia, prima al Rapid Vienna e poi al Celtic, con cui ha giocato anche l’ultima Champions League, segnando 3 reti, tra cui una proprio al Bayern.

A Como arriva nel pieno della maturità calcistica, con 69 presenze, 24 gol e 18 assist collezionati in Scozia. La società lo ha fortemente voluto, convinta che il suo profilo si adatti perfettamente alla filosofia di gioco voluta da Fabregas.

Ma il mercato del Como non si ferma. La priorità resta completare la rosa in tutti i reparti, a partire dalla porta, dove al momento è disponibile il solo Butez. In difesa, si punta con decisione su Jacobo Ramon del Real Madrid, giovane talento già esordiente nel Mondiale per club. Rimane in piedi anche l’opzione Malick Thiaw, in uscita dal Milan: al difensore tedesco è stato offerto un contratto da 4 milioni l’anno, ma il giocatore riflette anche su un ritorno in Bundesliga.

Infine, Alvaro Morata è sempre più vicino: convinto dal progetto e dalla presenza di Fabregas, aspetta solo che Milan e Galatasaray risolvano il nodo del prestito. Como sogna in grande.