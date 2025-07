Como, colpo Kuhn confermato, parole di Rodgers: «Accordo praticamente raggiunto»

Il Como ad un passo da chiudere l’accordo con il Celtic per Kuhn: le parole del tecnico Brendan Rodgers che confermano la trattativa

Il Como è ad un passo dall’acquisizione di Nicolas Kuhn, e la trattativa è ormai ai dettagli finali. A confermare l’intesa con il club italiano è stato Brendan Rodgers, tecnico del Celtic, che ha ammesso come l’accordo sia “praticamente raggiunto” e che si attende solo la conferma ufficiale per il trasferimento.

Il Como, sempre più protagonista nella sessione estiva di calciomercato, sta continuando a rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fàbregas con colpi importanti, e l’arrivo di Kuhn rappresenta un ulteriore salto di qualità. L’esterno offensivo tedesco, classe 2003, ha già mostrato il suo valore con la maglia del Celtic: acquistato nel gennaio 2024 dal Rapid Vienna per circa 3 milioni di sterline, Kuhn ha collezionato finora 69 presenze e segnato 24 gol, numeri che giustificano l’interesse del Como e l’alto investimento previsto.

Brendan Rodgers, intervistato dalla BBC, ha dichiarato: «Abbiamo praticamente raggiunto un accordo con il Como. A questo punto credo che si farà, dobbiamo solo aspettare la conferma». L’allenatore ha inoltre sottolineato l’importanza del modello di crescita adottato dal Celtic: «Nei diciotto mesi con noi, Kuhn ha fatto un lavoro fantastico. Era consapevole dell’interesse verso la fine della scorsa stagione e ha dato seguito a questa opportunità».

Il Como è pronto a investire circa 19 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Kuhn, cifra nettamente superiore rispetto all’investimento iniziale del club scozzese. L’acquisto dell’esterno tedesco si aggiunge a quello di altri giovani talenti come Baturina, Jesus Rodriguez e Addai, a testimonianza della strategia ambiziosa della società lariana, che non intende fermarsi qui e punta a costruire una squadra competitiva e di prospettiva per la prossima stagione di Serie A.