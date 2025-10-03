Como, Ludi sicuro: «Quel giocatore deve recuperare con pazienza. Sulla stagione...» - Calcio News 24

Como, Ludi fa chiarezza sull’infortunio di Diao: “Serve pazienza, aggiornamenti tra due settimane”

Il Como continua a lavorare in vista della delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma domani sera alle ore 20:45. In assenza del tecnico Cesc Fabregas, è stato il direttore sportivo Carlalberto Ludi a presentarsi in conferenza stampa per aggiornare tifosi e stampa sul momento della squadra, ma soprattutto per fare il punto della situazione su alcuni giocatori chiave.

Tra i temi più attesi c’era ovviamente la condizione fisica di Diao, attaccante del Como su cui c’erano grandi aspettative in questo avvio di stagione. Ludi ha affrontato l’argomento con chiarezza, spiegando le motivazioni dietro alla gestione conservativa dell’infortunio:

«Mi piacerebbe rispondere in maniera precisa su Diao, anche perché ho tantissimi amici che mi tempestano di messaggi per il fantacalcio», ha dichiarato ironicamente il dirigente del Como. «Ma come ha già spiegato mister Fabregas, abbiamo deciso di adottare una terapia conservativa per il suo recupero. È una scelta ponderata, fatta di comune accordo con lo staff medico e il calciatore. Non vogliamo rischiare ricadute».

Ludi ha poi aggiunto che saranno necessarie ancora due settimane per avere un quadro più chiaro:

«Tra dieci giorni o al massimo due settimane avremo maggiori indicazioni su quando Diao potrà tornare a disposizione. Serve pazienza, soprattutto in casi come questo. Il nostro obiettivo è averlo al meglio per il prosieguo della stagione».

Il Como, che ha iniziato la stagione con ambizione e con l’obiettivo dichiarato di mantenere una posizione di prestigio in Serie A, sa quanto sia importante gestire al meglio i recuperi fisici dei propri elementi più talentuosi. L’assenza di Diao è un colpo non da poco, ma la società sta dimostrando equilibrio e lucidità nella gestione.

Il gruppo guidato da Fabregas – oggi rappresentato in conferenza da Ludi – si sta preparando al meglio per affrontare una Atalanta in forma. Il match si preannuncia impegnativo, ma anche stimolante per un Como che vuole continuare a sorprendere e a far parlare di sé in positivo.

In attesa del rientro di Diao, il Como si affiderà al resto della rosa, sperando di regalare una prestazione importante ai propri tifosi anche senza una delle sue pedine offensive principali.