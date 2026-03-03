Hanno Detto
Como, Ludi rivela: «La nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite. Nico Paz la nostra stellina, ecco cos’è successo!»
Como, Carlalberto Ludi ha parlato prima del match contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26
Ai microfoni di Mediaset prima di Como-Inter, il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha dichiarato:
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
COMO INTER – «Crediamo di poter vincere tutte le partite, senza essere presuntuoso. La nostra ambizione è quella, la nostra mentalità, non riusciremo a vincere tutte le partite ma è la mentalità di Fabregas e dei giovani».
NICO PAZ – «Lui è la nostra stellina, non è successo niente di sconvolgente, è il nostro punto di riferimento e oggi gioca».
Ultimissime
video
Calcio italiano1 giorno ago
Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO
Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...