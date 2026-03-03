Como, Ludi rivela: «La nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite. Nico Paz la nostra stellina, ecco cos’è successo!»

Como, Carlalberto Ludi ha parlato prima del match contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ai microfoni di Mediaset prima di Como-Inter, il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha dichiarato:

COMO INTER – «Crediamo di poter vincere tutte le partite, senza essere presuntuoso. La nostra ambizione è quella, la nostra mentalità, non riusciremo a vincere tutte le partite ma è la mentalità di Fabregas e dei giovani».

NICO PAZ – «Lui è la nostra stellina, non è successo niente di sconvolgente, è il nostro punto di riferimento e oggi gioca».