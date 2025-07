Mercato Como: preso Ramón dal Real, si sblocca la cessione di Strefezza. Si attende Morata, resta in stand-by la trattativa per l’attaccante spagnolo

Como attivissimo sul mercato: preso Ramon dal Real Madrid, Strefezza in uscita verso la Grecia; intanto sul fronte Morata…

Una squadra quasi completa in partenza per il ritiro, ma con due nodi cruciali ancora da sciogliere. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il mercato del Como vive giorni decisivi mentre la squadra di Cesc Fàbregas si prepara a volare a Marbella per la preparazione estiva dopo l’esaltante vittoria di domenica sull’Ajax, un 3-0 che ha offerto una dimostrazione precisa della caratura e della squadra che l’anno scorso ha mostrato verve e personalità. Se da un lato il club ha definito l’arrivo di un altro giovane talento dal Real Madrid, dall’altro la telenovela per il centravanti d’esperienza e la cessione di un idolo dei tifosi tengono banco.

Il nuovo volto è quello di Jacobo Ramón, giovane difensore centrale che, dopo aver svolto ieri le visite mediche, arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per 2,5 milioni. L’operazione ricalca quella per Nico Paz: il Real si assicura il 50% sulla futura rivendita e un’opzione di riacquisto per le prossime tre stagioni, una formula che testimonia la visione a lungo termine del club lariano. Resta invece in stand-by la trattativa per Álvaro Morata. Il Como ha da tempo l’accordo con il giocatore, ma ha le mani legate in attesa che Milan e Galatasaray definiscano l’interruzione del prestito, con i turchi che chiedono una cifra superiore al previsto per liberarlo.

Mentre si attende la punta, si registra un’uscita eccellente. Gabriel Strefezza è a un passo dall’Olympiacos per 9,5 milioni di euro. Una scelta difficile, ma comprensibile: l’esterno italo-brasiliano, protagonista della promozione e votato dai tifosi come miglior giocatore dell’ultima stagione, avrebbe trovato meno spazio dopo i massicci investimenti del club sulle fasce, con gli arrivi di Kühn, Rodriguez e Addai. La sua partenza, unita a quelle di Fadera, Fellipe Jack e Mazzitelli, dimostra come il Como stia ridisegnando la rosa per renderla ancora più competitiva, in attesa del bomber che dovrà completare l’opera.